 وصول الدفعة الأولى من اللبنانيين العائدين من السودان إلى بيروت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وصول الدفعة الأولى من اللبنانيين العائدين من السودان إلى بيروت

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 7:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 7:00 م

وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت الدفعة الأولى من اللبنانيين الذين تم إجلاؤهم على مراحل من السودان بسبب الأحدث المتصاعدة في العاصمة الخرطوم.

وتضمنت الدفعة الأولى 12 شخصا من المواطنين اللبنانيين الذين تم إجلاؤهم على عدة مراحل بدأت أمس الأول الأحد بالإجلاء البري لـ52 شحصا من العاصمة الخرطوم وحتى مدينة بورتسودان، ثم كانت المرحلة الثانية أمس الاثنين، بالانتقال بحرا عبر سفينة سعودية من ميناء بورتسودان حتى ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية.

واستقبل مطار بيروت الدولي اليوم الدفعة الأولى من المواطنين الذين تم إجلاؤهم من السودان، على أن يصل مساء اليوم دفعة ثانية تضم 33 شخصا.

وكان في استقبال اللبنانيين العائدين من السودان وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب، ورئيس هيئة الاغاثة اللبنانية اللواء محمد خير، وعدد من المسئولين بوزارة الخارجية.


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