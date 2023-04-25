ضبط 6 مطاعم تستخدم لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمنهور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

كان تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، من شن حملة بناحية دمنهور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 مطاعم يقومون باستخدام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ عليها واتخاذ اللازم قانونا.

شارك في الحملة الحسينى السيد وعلى أبوزيد مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع الدكتور أحمد الخولى من الطب البيطرى، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.