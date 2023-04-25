رئيس وزراء هولندا يتعهد بتقديم 22 مليار يورو تعويضات لمقاطعتين متضررتين من استخراج الغاز

تعهدت الحكومة الهولندية بتقديم حزمة تعويضات تبلغ قيمتها نحو 22 مليار يورو (24 مليار دولار) إلى مقاطعتي جرونينجن ودرينثي عن عقود من الضرر بسبب استخراج الغاز.

وخلال زيارة إلى مقاطعة جرونينجن، قال رئيس الوزراء مارك روته اليوم الثلاثاء، إن الحكومة مدينة للمناطق المتضررة بمساعدات نتيجة للضرر الناجم عن الاستخراج.

وتسبب استخراج الغاز في وقوع مئات الزلازل التي ألحقت أضرارا بالعديد من المباني وأثرت بشدة على حياة المواطنين، الذين لم يتم تعويض الآلاف منهم.

واعتذر روته بالنيابة عن الحكومة لأنها "خذلت الناس لعقود".

وقال إن الحكومة ستستثمر 250 مليون يورو سنويا خلال السنوات الـ30 المقبلة لدفع التعويضات وزيادة الفرص الاقتصادية في المنطقة. وسيتم ترميم المباني التي لحقت بها أضرار بدون أي إجراءات روتينية.

وتسبب استخراج الغاز في حدوث 1600 زلزال منذ عام 1986. وتضررت عشرات الآلاف من المنازل بشدة، كما تضرر نحو 100 ألف شخص.

وفي عام 2018، قررت الحكومة الإنهاء التدريجي لانتاج الغاز بحلول عام 2023. وقد تم اكتشاف حقل جرونينجن للغاز الطبيعي في عام 1959 وبدأ إنتاج الغاز في عام 1963.

وأصبحت هولندا أكبر منتج للغاز الطبيعي في أوروبا بعد النرويج. وحققت الدولة أكثر من 360 مليار يورو، بينهما حققت شركتا النفط المشاركتان "شل" و"اكسون موبيل" نحو 66 مليار يورو.