28 كوريا جنوبيا في طريقهم إلى سول بعد إجلائهم من السودان

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن طائرة عسكرية كورية جنوبية تقل 28 مواطنا من السودان في طريق عودتها إلى الوطن.

وقال المكتب الرئاسي في سول في البداية إن 26 شخصا تم إجلاؤهم سيسافرون إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة نقل، بينما اختار اثنان البقاء في المملكة العربية السعودية. لكن الشخصين غيرا رأيهما واستقلا الطائرة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوزارة.

ومن المتوقع أن تصل الطائرة إلى قاعدة سول الجوية، جنوب العاصمة، في حوالي الساعة 0400 من مساء اليوم الثلاثاء.

وكان مسؤولو سول يراقبون بقلق عملية الإجلاء، حيث انزلق السودان إلى منطقة معركة دامية بعد اندلاع العنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 نيسان/أبريل.