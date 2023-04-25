الأردن يعزي مصر في استشهاد مساعد الملحق الإداري في سفارتها بالخرطوم

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في استشهاد مساعد الملحق الإداري في السفارة المصرية في الخرطوم، وهو في طريقة إلى مقر السفارة، لمتابعة عمليات إجلاء المواطنين المصريين من السودان، معربة عن تعازيها لذوي الفقيد رحمه الله.



وجددت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء- دعوتها جميع الأطراف السودانية إلى ضرورة ضبط النفس ووقف القتال فوراً، والعودة إلى الحوار والتهدئة، والالتزام بالاتفاق الإطاري السياسي وبما يؤسس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان.