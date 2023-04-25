عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء،عواصف ترابية متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة، ما أدى إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة، خاصة التي تربط مدن المحافظة وبعضها، والمحافظة بالمحافظات المجاورة؛ نتيجة عدم استقرار الطقس وانعدام الرؤية المرورية بالطرق السريعة.

وتواصل محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، كما تواصل غرفة العمليات والأزمات المتابعة في تلقي أي بلاغات والسيطرة في حال وقوع حوادث أو كوارث نتيجة العواصف الترابية والطقس غير المستقر.

وفي سياق متصل، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد تكثيف حملات المرور والرقابة على الأسواق، والتأكد من سلامة السلع الغذائية وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار المحافظ، إلى استمرار حملات الرقابة والتفتيش بمراكز المحافظة بالتعاون بين جهاز حماية المستهلك بالمحافظة ومديريتي التموين والصحة وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك لضمان صلاحية السلع المعروضة والمنتجات الغذائية.