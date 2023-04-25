هيرتا برلن يفرض الإيقاف على لاعب خط وسطه شونيتش

أعلن ماركوس يونج المتحدث باسم نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن النادي القابع في المؤخرة فرض الإيقاف على لاعب خط الوسط ايفان شونيتش ليغيب على الأقل عن المباراة المقبلة أمام بايرن ميونخ حامل اللقب، بسبب مخالفة للاعب في التدريبات.

وقال يونج إن شونيتش أوقف "في الوقت الحالي" بعدما جرى طرده وتوجيه كلمات حادة له من قبل المدير الفني بال دارداي خلال مران الفريق أمس الأول الأحد.

ويلعب شونيتش لفريق هيرتا بعقد إعارة لموسم واحد من برمنجهام سيتي الإنجليزي.

وكانت آخر مشاركة له في 11 مارس الماضي عندما شارك من مقعد البدلاء مع الفريق، ولا يرجح أن يفعل هيرتا برلين البند الذي يسمح بشراء اللاعب.

وتحوم الشكوك أيضا حول مشاركة مارتون دارداي، نجل بال دارداي، وماركو ريختر في المباراة أمام بايرن ميونخ المقررة يوم الأحد المقبل بسبب معاناتهما من مشكلات عضلية، كما يعاني تولجا سيجيرسي من مشكلة في المعدة وتيارك إرنست من الأنفلونزا.