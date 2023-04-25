ينطلق موسم جديد من برنامج "السفيرة عزيزة" على قناة dmc في تمام الثالثة عصر السبت المقبل، الموافق 29 أبريل، وذلك تحت شعار "مع بعض.. حياتنا أحلى".

ويتضمن الموسم الجديد مجموعة من الفقرات الثابتة، حيث يطلق البرنامج مسابقة في العمل الخيري من خلال فقرة أسبوعية بعنوان: "من دولابي"، تتبارى فيها الفنانات والشخصيات العامة في التبرع بقطعة ملابس مميزة لخطوبة أو زفاف إحدى الفتيات اليتيمات.

واستحدث البرنامج مجموعة من الفقرات الجديدة، منها فقرة بعنوان: "بين جيلين" لمناقشة أهم مشكلات فترة المراهقة، والصراع بين الأجيال، من خلال التجارب الحية للمراهقين ومقارنتها بالأجيال القديمة.

كما يقدم البرنامج فقرة عن العلاقات الزوجية بعنوان: "هنحلها مع بعض" من خلال اسكتش درامي لأهم المشاكل الأسرية وكيفية حلولها.

فيما يخصص البرنامج فقرة خدمية لكبار السن بعنوان: "الحياة بعد الـ 60"، تتحدث عن فحوصات هذه السن، وأمراضها بالتفاصيل، وأماكن الترفيه والخروجات، زيجات بعد الخمسين، إضافة إلى عناوين كثيرة لمحتوى متنوع هدفه هذه الشريحة العمرية.

كما استحدث البرنامج فقرة أسبوعية بعنوان: "اتيكيت ولاد الأصول" تتحدث عن إتيكيت معين لتصرف معين، سواء رجل أو امرأة، من تعاليم زمان.

برنامج "السفيرة عزيزة"، يشارك في تقديمه الإعلامية سناء منصور، وجاسمين طه زكي، وسالي شاهين، وشيرين عفت، ونهى عبد العزيز، ورضوى حسن، ويرأس تحريره الكاتبة الصحفية هدى رشوان.