عبّر الفنان أحمد داش عن رأيه في لاعب الكرة سابقا محمد أبو تريكة، مشيًرا إلى أنه أفضل لاعب في تاريخ مصر ولن يتكرر.

وقال أحمد داش في فيديو متداول: أبو تريكة مشكلته في آرائه الشخصية ومحبته للأهلي، وهو أحسن لاعب في تاريخ مصر وكان ممكن يطلع من الأهلي على مان يونايتد وبالنسبة لي كان هيبقى في مستوى زين الدين زيدان لو كان لعب في أوروبا.

وواصل أحمد داش: لما تشوفه تؤمن بأن الإسلام دين الله الصحيح؛ لانه مبيخافش وممكن يلاعب كريستيانو حتى ممكن يلاعب الشيطان لأنه مؤمن، وهو لاعب بيمسك رتم الملعب بأكمله وبيلعب في أي زمن وممكن يلعب كمان 100 سنة ومجاش زيه ولن يتكرر.