اليابان تجلي جميع رعاياها الراغبين في مغادرة السودان

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الثلاثاء إنه تم إجلاء جميع المواطنين اليابانيين الذين أعربوا عن رغبتهم في مغادرة السودان، مع بدء سريان وقف إطلاق النار الجديد لمدة 72 ساعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد أيام من القتال العنيف.

وبالإضافة إلى 45 شخصا، من المواطنين اليابانيين وعائلاتهم، الذين غادروا على متن طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية يوم الاثنين، غادر ثمانية آخرون السودان بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، حسبما قال كيشيدا للصحفيين في مكتبه، وفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وقال رئيس الوزراء: "ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتوفير الدعم اللازم للمواطنين اليابانيين المقيمين في السودان وضمان سلامتهم من خلال التنسيق الوثيق مع الحكومات المعنية" من خلال مكتب تم إنشاؤه في جيبوتي.

وأضاف كيشيدا أن جميع اليابانيين كانوا يقيمون في الخرطوم مضيفا أن الثمانية غادروا من قاعدة شمالي العاصمة السودانية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إنها أغلقت سفارتها مؤقتا في السودان.