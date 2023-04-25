الخارجية السودانية: ندعو المجتمع الدولي لتحميل الدعم السريع مسئولية الانتهاكات ضد المدنيين

دعت وزارة الخارجية السودانية، قبل قليل، المجتمع الدولي إلى ضرورة تحميل قوات الدعم السريع مسؤولية الانتهاكات ضد المدنيين والممتلكات.

وقالت الخارجية السودانية: "نثمن جهود المجتمع الدولي في إقرار الهدنة الإنسانية"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وانحسر القتال في السودان، أمس الاثنين، بعد أن وافق الجيش وقوات "الدعم السريع" على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، ما سمح للمزيد من السودانيين بالفرار، اليوم الثلاثاء، وللدول الأجنبية بإجلاء رعاياها.

ولقي وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن، "ثباتاً نسبياً" مع التزامه بشكل عام من الجيش وقوات الدعم السريع بعد عشرة أيام من معارك دامية فشلت معها كل محاولات التهدئة.