ناجلسمان يضع شرطا للموافقة على تدريب توتنهام

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يبحث نادي توتنهام هوتسبير حاليا عن مدير فني جديد، بعد أن تم إقالة كريستيان ستيليني المدير الفني المؤقت للفريق أمس الإثنين وقبلها إقالة الإيطالي أنطونيو كونتي.

واقترب الألماني يوليان ناجلسمان المدير الفني السابق لبايرن ميونخ من تولي مهمة السبيرز في ظل معاناة الفريق اللندني خلال الفترة الأخيرة على مستوى النتائج بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إن ناجلسمان يتواجد ضمن قائمة المرشحين لتولي الإدارة الفنية لتوتنهام، وأن الألماني قام بإخبار إدارة الفريق برغبته في التحكم بصورة كاملة في صفقات الفريق حال تولي تدريب توتنهام.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن نادي توتنهام يعاني في عدم ثبات مستوى الصفقات التي يبرهما طوال الفترة الماضية، كما ألقت جماهير السبيرز اللوم على إدارة النادي بسبب إهدار الأموال في التعاقدات التي لم تقدم الأفضل للفريق.

جدير بالذكر أن إدارة بايرن ميونخ قررت الإطاحة بناجلسمان في شهر مارس الماضي بسبب سوء النتائج التي ضربت الفريق البافاري خلال فترته الأخيرة.