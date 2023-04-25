باكستان تسابق الزمن لإنقاذ آخر فيل في حدائق الحيوان بعد موجة نفوق

بدأت السلطات الباكستانية والأطباء البيطريون الدوليون جهودا لإنقاذ آخر فيل متبق في حدائق الحيوان في البلاد بعد نفوق ثلاثة من تلك الحيوانات في بلد ذو سجل سيئ في مجال رعاية الحيوانات.

وفحص مسعفون من منظمة فور باوز، وهي منظمة لرعاية الحيوان مقرها فيينا، أنثى فيل أفريقي تبلغ من العمر 18 عاما تدعى مادهوبالا في حديقة الحيوان في مدينة كراتشي جنوبا، حسبما قال علي حسن ساجد، المتحدث باسم الإدارة المحلية.

ومن المقرر نقل مادهوبالا من حديقة الحيوان حيث نفقت رفيقتها البالغة من العمر 17 عاما إلى حديقة سفاري مترامية الأطراف في المدينة ، هذا الأسبوع بعد سنوات من المعاناة من مضاعفات طبية متعددة.

وزار فريق "فور باوز" الحديقة لاقتراح الترتيبات اللازمة قبل نقل مادهوبالا. ومن المقرر أن تعيش هناك مع زوج من الحيوانات الأفريقية الإناث، كما قال أمير خليل، وهو طبيب يقود فريقا من المسعفين.

وجذبت محنة الأفيال في حدائق الحيوان في باكستان انتباه العالم هذا الأسبوع عندما نفق حيوان بعد سنوات من المحنة.

وفي عام 2017 ، نفقت أنثى فيل أخرى في حديقة في مدينة لاهور شرقا عن عمر يناهز 38 عاما.

ولم يتم التحقيق في سبب نفوقها، لكن النقاد قالوا إن الظروف غير الملائمة في حاوية صغيرة أدت إلى نفوقها المفاجئ.