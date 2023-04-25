أتلتيكو توكومان يستعيد مذاق الانتصارات في الدوري الأرجنتيني على حساب ريسينج كلوب

استعاد أتلتيكو توكومان مذاق الانتصارات من جديد في الدوري الأرجنتيني الممتاز وتغلب على ريسينج كلوب 3 / 1 مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش) في المرحلة الثالثة عشر من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز خيمناسيا لابلاتا على ارجنتينوس 4 / 2 .

وبعد خمسة تعادلات وهزيمة واحدة في مبارياته الست الماضية، حقق أتلتيكو توكومان الفوز ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع والعشرين بينما تجمد رصيد ريسينج كلوب عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسجل الأهداف الثلاثة لأتلتيكو توكومان، أدريان سانشيز ومارسيلو أورتيز ومارسيلو إستيجاريبيا في الدقائق 39 و53 و68 ، بينما سجل ماكسيميليانو روميرو الهدف الوحيد لريسينج كلوب في الدقيقة 82 .

وتغلب خيمناسيا لابلاتا على ارجنتينوس 4 / 2 ليرفع الأول رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني والعشرين ويتجمد رصيد ارجنتينوس عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وسجل الأهداف الأربعة لخيمناسيا لابلاتا، ألان ليسكانو (هدفان) وايفو ماميني وألان سوزا في الدقائق التاسعة و23 و71 و90 .

بينما سجل هدفي ارجنتينوس، ليوناردو هيريديا وفيديريكو ريدوندو في الدقيقتين 12 و58 .