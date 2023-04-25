المملكة السعودية تشارك في منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة

تشارك المملكة العربية السعودية في منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 2023، الذي يقام خلال الفترة من غد الثلاثاء إلى 27 أبريل 2023 في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المنتدى يقام تحت شعار "تسريع التعافي من كوفيد 19 والتنفيذ الكامل لأجندة 2030 مع الشباب ومن أجلهم"، حيث يسعى المنتدى في دورته لهذا العام إلى تمكين الجيل القادم من التواصل مباشرة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويترأس الوفد السعودى المشارك في منتدى شباب المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2023، المستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط عثمان المعمر، كما يضم الوفد ممثلين من سلام للتواصل الحضاري، وشركة أميك فوستر ويلر إنيرجي وشركاتها الهندسية.

ويسّلط المنتدى الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الشباب في دفع عجلة التحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما يستعرض جدول أعمال منتدى شباب المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2023 ما تم إحرازه من تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تغطي مجالات مثل: الوصول إلى المياه والطاقة، إضافة إلى الحاجة إلى بناء مجتمعات أكثر مرونة.