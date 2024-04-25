 ارتفاع الفائض التجاري للأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 27% في يناير الماضي - بوابة الشروق
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ارتفاع الفائض التجاري للأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 27% في يناير الماضي

د ب أ
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 3:33 م | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 3:33 م

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، ارتفاع الفائض التجاري للأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 27% في يناير الماضي، مقارنة بناير 2023.

وذكر بيان صحفي للمفوضية الأوروبية: "بلغت قيمة الصادرات 18.4 مليار يورو [19.6 مليار دولار] في يناير 2024، فيما بلغت قيمة الواردات 13.4 مليار يورو.

ونتيجة لذلك، ارتفع الفائض التجاري للأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 27% بواقع 5 مليارات يورو، مقارنة بيناير 2023.

ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الزيتون والزيت والحبوب.

والوجهات الرئيسية للصادرات الزراعية للاتحاد الأوروبي هي بريطانيا، التي تستحوذ على نحو ربع الصادرات، والولايات المتحدة والصين.

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