عبدالملك الحوثي: السفن الأمريكية العابرة للبحر الأحمر تراجعت بنسبة 80%

قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبدالملك الحوثي، إن عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل بلغت 102 سفينة خلال 202 يوم، مؤكدًا على استمرار عمليات جماعته في السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي.

وقال في كلمة بشأن التطورات والمستجدات الإقليمية: «جبهة اليمن وعملياته العسكرية البحرية مستمرة مع السعي لتقويتها في مسرحها الجديد في المحيط الهندي. بلغت السفن المستهدفة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي 102 سفينة خلال 200 يوم ويومين من العدوان على غزة، بمعدل سفينة كل يومين».

وأضاف أن هناك سعيا مستمرا في توسيع وتقوية العمليات في المحيط الهندي، حيث لم يكن ذلك واردًا أبدًا في ذهن وحسابات أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وربما كل دول العالم، وفق تعبيره.

وتابع: «العدو الأمريكي والبريطاني عجز في تأمين حركة السفن المرتبطة بإسرائيل رغم الرصد المستمر والمكثف»، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

واستكمل: «استهداف 102 سفينة مرتبطة بالعدو يعتبر إنجازا مهما ورقما كبيرا ودليلا على مدى الفاعلية والنجاح».