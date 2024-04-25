ارتفاع حصيلة عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء العدوان إلى أكثر من 8455 معتقلا

ارتفعت حصيلة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية، منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 8455 معتقلا.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، حملة اعتقالات شملت 12 فلسطينيا على الأقل، بينهم طفل ومعتقلون سابقون من الضفة الغربية.

وأوضح البيان أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة طولكرم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، والخليل، والقدس، رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وتشمل الاعتقالات من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يوميا، حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص، وقد زادت وتيرتها بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.