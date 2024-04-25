الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يعلن الترشح لفترة رئاسية ثانية

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الترشح لفترة رئاسية ثانية في انتخابات الرئاسة الموريتانية المقررة في 29 يونيو المقبل.

وقال في رسالة للشعب مساء اليوم الأربعاء إنه قرر تلبية نداء الواجب حرصا منه على مواصلة خدمة البلد عبر تحصين ما تحقق من مكاسب هامة وفتح ورشات جديدة وإطلاق إصلاحات ومشاريع بنيوية.

وتابع ولد الشيخ الغزواني أن مأموريته المقبلة ستكون بالشباب ومن أجل الشباب، مشيرا إلى أنه رغم كل ما أنجز لصالحهم إلا أنه متفهم جدا لما لدى الشباب من مآخذ وانتظارات.

وعلى صعيد متصل، أعلن النائب المعارض ورئيس حركة إيرا المناهضة للرق بيرام ولد الداه ولد اعبيدي الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال في مؤتمر عقده مساء اليوم بنواكشوط إنه يسعى لإزاحة النظام الحالي الذي وصفه بـ"العاجز والفاسد" من سدة الحكم.