كوريا الجنوبية: انطلاق اللجنة الرئاسية لإصلاح القطاع الطبي وسط إضراب الأطباء المطول

شهدت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة رئاسية للإصلاح الطبي رسميا؛ بهدف تحقيق انفراجة بشأن الإضراب طويل الأمد للأطباء، والذي أدى إلى تعطيل خدمات الصحة العامة لأكثر من شهرين.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأنه رغم ذلك تعد آفاق اللجنة غير مؤكدة، حيث رفض ممثلون عن كبار الأطباء والأطباء المتدربين والمقيمين الانضمام إليها، بينما طالبوا الحكومة بإعادة النظر في مسألة القبول في كلية الطب من الصفر.

وقال رئيس اللجنة نوه يون - هونج، في الاجتماع الافتتاحي لها، إن الإصلاح الطبي مهمة لم يعد من الممكن تأجيلها.

وأضاف: "أننا نهدف إلى تضييق شقة الخلافات من خلال التواصل مع أصحاب المصلحة ونشر الصراعات والقضايا.. نأمل أن يشارك الأطباء المبتدئون ومنظمات الأطباء، باعتبارهم أصحاب مصلحة في الإصلاح الطبي، في اللجنة لتبادل الأفكار".

وبدأ نحو 12 ألف طبيب متدرب ومقيم إضرابا عن العمل منذ 20 من فبراير الماضي، احتجاجا على خطة زيادة عدد طلاب كليات الطب بواقع 2000 طالب.