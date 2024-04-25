الحكم بسجن مسئولين بهيئة السكة الحديد التركية بشأن حادث وقع في 2018

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن محكمة في البلاد أصدرت حكما اليوم الخميس، بحق 9 مسئولين بهيئة السكة الحديد الحكومية بالسجن ما بين ثماني سنوات وأكثر من 17 سنة؛ للتسبب في الوفاة والإصابة جراء الإهمال في حادث وقع في عام 2018 وأسفر عن وفاة 25 شخصا.

وقالت وكالة أنباء الأناضول، إنه جرى إنزال أشد عقوبة بحق المدير الإقليمي لهيئة السكة الحديد التركية وهي السجن 17 عاما ونصف العام.

وتعود الحادثة إلى يوليو 2018 عندما خرج قطار ركاب عن القضبان في مقاطعة تشورلو بإقليم تيكرداغ، على بعد نحو 110 كيلومترات غرب إسطنبول. وكان بين القتلى 7 أطفال إلى جانب 340 مصابا.

وأفادت الأناضول، بأن 13 من مسئولي السكة الحديد كان يجري محاكمتهم حيث تم تبرئة أربعة منهم اليوم الخميس.

واستشهد تقرير، أجراه الخبراء جرى تقديمه للمحكمة، بأن الشركة القائمة على تشغيل السكة الحديد هي المسؤولة عن عدم اتخاذ الإجراءات الفنية، بما في ذلك الدعم الأرضي ضد الأحوال الجوية السيئة أو السيول، بحسب وسائل الإعلام المحلية بما في ذلك صحيفة إيفرنسيل.