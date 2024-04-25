 معبر رفح البري يستقبل 1134 فردا من الجانبين المصري والفلسطيني - بوابة الشروق
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معبر رفح البري يستقبل 1134 فردا من الجانبين المصري والفلسطيني

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 6:46 م | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 6:46 م

استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء 1134 فردا من الجانبين المصري والفلسطيني.

وأشار مصدر في معبر رفح البري، إلى استقبال 990 فردًا قادمين من قطاع غزة، منهم 840 مواطنا و3 جرحى و34 مريضا و75 مرافقا، وفرد هيئة إغاثة أطفال فلسطين و2 من مؤسسة ميرسي إندونيسيا و4 من هيئة إنقاد الطفل و2 من هيئة يو كي ميد، و1 من مؤسسة قلوبال و12 من وفد UN و4 من مؤسسة هيل فلسطين و1 من جمعية العون الطبي و11 من الجسر الفلسطينى الأمريكي.

وأضاف المصدر أن 144 فردًا غادروا الأراضي المصرية في طريقهم إلى قطاع غزة منهم 102 فلسطيني وحالة وفاة و4 من الصليب الأحمر و14 من وفد للأمم المتحدة و5 من هيئة إنقاذ الطفل، و1 من المؤسسة الكاثوليكية، و1 من مؤسسة who و2 من مؤسسة wsn، و1 من مؤسسة mad و3 من مؤسسة phs.

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