 وحدات الدفاع الجوي الروسية تعتزم إنشاء قبة واقية فوق مقاطعة زابوريجيا - بوابة الشروق
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وحدات الدفاع الجوي الروسية تعتزم إنشاء قبة واقية فوق مقاطعة زابوريجيا

د ب أ
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 9:52 ص | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 9:52 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن وحدات الدفاع الجوي "إس-300" وغيرها التابعة لتجمع "دنيبر" من القوات الروسية، تعتزم إنشاء "قبة واقية" فوق مقاطعة زابوريجيا.

وقال بيان الوزارة: "توفر وحدات الدفاع الجوي الحماية للمنشآت من الهجمات الجوية، بما في ذلك التصدي الإلكتروني والنيران المكثفة من العدو، لذلك تعمل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300"، بالاشتراك مع أنظمة الدفاع الجوي الأخرى على إنشاء "قبة واقية" في جميع أنحاء مقاطعة زابوريجيا"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أن الوحدات الروسية تستخدم أيضا أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي "بوك-إم 2" لإسقاط الأهداف الجوية الأوكرانية.

وصمم نظام "بوك-إم 2" المتنقل؛ لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية، والمروحيات، والصواريخ المجنحة، والقنابل الجوية الموجهة، وغيرها.

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