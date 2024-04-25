تتعطل العديد من الخدمات المالية الإلكترونية اليوم في مصر، والتي تقدمها البنوك وشركات الاتصالات وشركات المدفوعات، ومنها الإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية والبطاقات وذلك بسبب أعمال التحديث التي تقوم بها البنوك وشركات الاتصالات على خلفية بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا الساعة 12 مساء الخميس صباح الجمعة وتقديم الساعة لتصبح 1 صباحا بدلا من الثانية عشرة مساء.

وقد أرسلت العديد من البنوك وشركات الاتصالات وشركات المدفوعات الرقمية، رسائل تنبيه للعملاء تشير فيها إلى القيام بتحديثات تقنية اليوم الخميس وغدا الجمعة، وذلك بسبب تقديم الساعة في تمام الساعة 12 صباح الجمعة مع التوقيت الصيفي.

وأرسلت فودافون، رسائل بتعطيل خدمات التحويل ودفع الفاتورة من الساعة 11 مساءً وحتى 3 صباح الجمعة، وهو نفس موعد انقطاع وعودة خدمات محفظة أورنج، كما كشفت شركة اتصالات عن توقف خدمة المحفظة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أما شركة «فوري» فتوقف بعض خدماتها وبالتحديد «ماي فوري» تقسية وفوري يومي من الساعة 11.30 مساء يوم الخميس إلى 4 صباح الجمعة للقيام بتحديثات.

كما أعلن عدد من البنوك عن إجراء بعض التحديثات على أنظمته التشغيلية بدءًا من الساعة 11:30 مساءً يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024، ولمدة ساعتين.