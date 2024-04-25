تعاني شركة الكمبيوتر الأمريكية العملاقة "آي بي إم" من ضعف أداء أعمالها الاستشارية.

وأعلنت الشركة عن نتائج الربع الأول يوم الأربعاء، حيث قالت إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 1% على أساس سنوي إلى حوالي 5ر14 مليار دولار، وهو ما لم يرق إلى توقعات المحللين.

وانخفض سعر السهم بنحو 9% في بعض الأحيان بعد ساعات التداول يوم الأربعاء. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأرباح النهائية إلى 6ر1 مليار دولار من 934 مليون دولار في العام السابق.

وإلى جانب عرض الأرقام الفصلية، أعلنت "آي بي إم" أيضا عن استحواذها على شركة "هاشي كورب"، مزودة البرامج السحابية. وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 4ر6 مليار دولار.