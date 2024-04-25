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تراجع مبيعات التجزئة البريطانية بشدة في أبريل

د ب أ
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 4:39 م | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 4:39 م

أظهرت نتائج مسح أجراه اتحاد الصناعات البريطاني اليوم الخميس، أن باعة التجزئة في المملكة المتحدة سجلوا تراجعا شديدا في المبيعات في أبريل الجاري.

وقال 44% من باعة التجزئة إن حجم المبيعات تراجع في الشهر الجاري مقابل زيادة بواقع 2% في مارس السابق عليه.

وقال نحو 20% من باعة التجزئة إن المبيعات كانت أقل من "المتوسط" للمرة الأولى خلال العام، فيما أشار نحو 25% إلى إن المبيعات من المقرر أن تظل أقل من المعايير الموسمية الشهر المقبل.

وذكر 49% أن الطلبات التي تلقاها الموردون تراجعت في أبريل، وأضاف 30% أن الطلبات ستتراجع مجددا الشهر المقبل.

وقال كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية، ألبيش باليجا، إن التراجع في مبيعات التجزئة مرتبط على الأرجح بحلول عيد الفصح مبكرا العام الجاري".


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