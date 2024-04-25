تراجع مبيعات التجزئة البريطانية بشدة في أبريل

أظهرت نتائج مسح أجراه اتحاد الصناعات البريطاني اليوم الخميس، أن باعة التجزئة في المملكة المتحدة سجلوا تراجعا شديدا في المبيعات في أبريل الجاري.

وقال 44% من باعة التجزئة إن حجم المبيعات تراجع في الشهر الجاري مقابل زيادة بواقع 2% في مارس السابق عليه.

وقال نحو 20% من باعة التجزئة إن المبيعات كانت أقل من "المتوسط" للمرة الأولى خلال العام، فيما أشار نحو 25% إلى إن المبيعات من المقرر أن تظل أقل من المعايير الموسمية الشهر المقبل.

وذكر 49% أن الطلبات التي تلقاها الموردون تراجعت في أبريل، وأضاف 30% أن الطلبات ستتراجع مجددا الشهر المقبل.

وقال كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية، ألبيش باليجا، إن التراجع في مبيعات التجزئة مرتبط على الأرجح بحلول عيد الفصح مبكرا العام الجاري".