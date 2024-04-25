كوريا الشمالية تلوح بإجراءات عملية قوية لتعزيز قوتها العسكرية

انتقدت كوريا الشمالية اليوم الخميس جهود الولايات المتحدة لبناء آلية جديدة لمراقبة تطبيق العقوبات على بيونج يانج وحذرت من "إجراءات عملية قوية" لتعزيز قوتها العسكرية.

وقال كيم أون تشول، نائب وزيرة الخارجية للشؤون الأمريكية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية: "من الواضح أنه إذا أدخلت الولايات المتحدة نسخة جديدة من العقوبات ضد كوريا الديمقراطية (كوريا الشمالية)، فإن الأخيرة ستغتنم فرصة جديدة ضرورية لإعادة تعديل القوة التصاعدية التي تخشاها الولايات المتحدة".

وأضاف المسؤول أن العقوبات الجديدة لن تؤدي إلا إلى زيادة بناء بيونج يانج لقوتها العسكرية، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.