 صابرين عن درس تعلمته بعد جدل خلعها للحجاب: بنام وأنا راضية ربي ونفسي - بوابة الشروق
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صابرين عن درس تعلمته بعد جدل خلعها للحجاب: بنام وأنا راضية ربي ونفسي

أحمد علاء
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 10:53 م | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 10:53 م


سُئلت الفنانة صابرين عن درس تعلمته من الجدل الذي أثير بعدما خلعت الحجاب.

وقالت خلال مقابلة مع قناة «العربية»،: «تعلمت إن الواحد ينام بالليل هو راضي ربه ونفسه وبس».

وأضافت أنها كانت تتمنى أن تكون مُدرّسة أطفال إذا لم تكن ممثلة، وأن بدايتها الفنية كانت بالغناء والاستعراض، لكنها تحوّلت للتمثيل وركزت عليه أكثر، مبدية شعورها بالندم على ذلك.


وأوضحت أن نجاحها في مسلسل أم كلثوم سبَّب عقدة لها، مُرجعة ذلك إلى أنه تتم مقارنة دورها في المسلسل بأي عمل فني آخر تشارك فيه.


ولفتت إلى أنّ كل خطوة لها في الوسط الفني ساهمت في صناعة اسم صابرين كممثلة، موضحة أنها عرفت طريق النجاح منذ اليوم الأول لها في عالم التمثيل.

ونوهت بأنّ لها الكثير من الصديقات في الوسط الفني، لكنها أوضحت أن الأقرب لها هما الفنانتان إلهام شاهين وهالة صدقي، وهما اللاتين يمكن لها أن تستعين بأيهما إذا وقعت في مشكلة.

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