محكمة أمريكية تلغي إدانة هارفي وينشتاين بالاغتصاب

ألغت محكمة الاستئناف في نيويورك إدانة هارفي وينشتاين بالاغتصاب عام 2020، قائلة إن محاكمة قطب السينما لم تكن عادلة.

وفي قرار بأغلبية 4 أصوات مقابل ثلاثة، اليوم الخميس، أيدت محكمة الاستئناف في نيويورك استئناف وينشتاين البالغ من العمر 72 عاما، وخلصت إلى أن المحكمة "قبلت خطأ شهادة عن أفعال جنسية سابقة مزعومة دون اتهام ضد أشخاص آخرين غير أصحاب الشكوى في الجرائم الأساسية".

وكان المنتج السينمائي السابق حكم عليه بالسجن لمدة 23 عاما.

وسيبقى في السجن في ولاية نيويورك نتيجة لإدانة منفصلة بالاغتصاب من محكمة في لوس أنجلوس. ويُذكر أن صحيفة نيويورك تايمز ومجلة نيويوركر قد نشرتا ادعاءات ضد وينشتاين لأول مرة في عام 2017، حيث اتهمته أكثر من 80 امرأة بالاعتداء الجنسي.

وكانت قضية وينشتاين حافزا رئيسيا لظهور حركة مي تو (أنا أيضا) النسوية.