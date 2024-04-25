الخارجية الروسية: سنقدم مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن منع نشر أسلحة الدمار الشامل بالفضاء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ستقدم قريبا في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن منع نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء، يأخذ في اعتباره نتائج المناقشات حول مشروع قرار أمريكي ياباني منعت روسيا تمريره في مجلس الأمن، مساء الأربعاء، والأفكار المقبولة من أغلبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "سنقدم في المستقبل القريب مشروع قرار خاص بنا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي سيأخذ في اعتباره نتائج المناقشات حول الوثيقة الأمريكية اليابانية، والتطورات الحالية المقبولة من أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ونعول على تبني مشروع قرارنا في مجلس الأمن"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو"، الأربعاء، لمنع تمرير مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة واليابان، يدعو إلى عدم تطوير أسلحة نووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل لنشرها في الفضاء، بعدما أخفق مجلس الأمن في تبني تعديل اقترحته روسيا والصين على مشروع القرار.

وصوت 13 عضوا بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي الياباني، فيما صوتت روسيا ضده، وامتنعت الصين عن التصويت.

ووصف مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا مشروع القرار الأميركي البريطاني بأنه "مجرد غطاء لخطة غربية ماكرة".

وقال نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن، إنه "خلف ورقة التين تلك (في إشارة إلى مشروع القرار)، هناك خطة ماكرة أعدها زملائنا في الغرب".

وقبل التصويت على مشروع القرار الأمريكي الياباني، أخفق مجلس الأمن في تبني تعديل اقترحته روسيا والصين، بحيث يوسع نطاق المنع ليشمل منع نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء.



وكان التعديل الروسي الصيني المقترح ينص على دعوة الدول إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع نشر أسلحة في الفضاء الخارجي في أي وقت أو التهديد باستخدام القوة في الفضاء الخارجي، أو من الفضاء الخارجي ضد الأرض، أو من الأرض ضد أهداف في الفضاء الخارجي"، بحسب سبوتنيك.