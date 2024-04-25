علي فرج يواصل رحلة الدفاع عن لقبه ويتأهل لنهائي بطولة الجونة للإسكواش

تأهل علي فرج إلى الدور النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية 2024 للرجال والسيدات، والتي تقام في مدينة الجونة خلال الفترة الحالية وحتى 26 أبريل الجاري.

وتفوق علي فرج، المصنف الأولى على العالم، على مواطنه، طارق مؤمن، المصنف الثامن عالميًا في مباراة نصف النهائي التي جمعت اللاعبين مساء اليوم الخميس.

وفاز علي فرج بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في مباراة استمرت لمدة 47 دقيقة، وجاءت نتيجة اٍلأشواط على النحو التالي: "11-6، 11-8 و11-4".

ويلتقي علي فرج في المباراة النهائية مساء غدٍ، الجمعة، مع الفائز من نصف النهائي الثاني والذي يجمع بين كريم عبد الجواد، المصنف الخامس عالمياً، مع مصطفى عسل، المصنف الرابع عالميًا.