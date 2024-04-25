أدى آلاف المصلين في بنجلاديش ذات الأغلبية المسلمة صلاة الاستسقاء وسط موجة حر شديدة، بدأت منذ حوالي أسبوع، في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وجدد مكتب الأرصاد الجوية في دكا، اليوم الخميس، تحذيره من أن موجة الحر التي تجتاح البلاد ستستمر لمدة ثلاثة أيام أخرى.

وقال خبير الأرصاد الجوية شاهين الإسلام: "إن زيادة نسبة الرطوبة من العوامل التي تساهم في استمرار أحوال الطقس غير المريحة.

" وكانت السلطات، أغلقت المدارس في جميع أنحاء بنجلاديش لمدة أسبوع عندما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية التحذير الأول من موجة حر شديدة على مستوى البلاد في 19 أبريل.

ومع صدور التحذير الجديد، أدى آلاف الأشخاص في أجزاء مختلفة من بنجلاديش، بما في ذلك العاصمة دكا، صلاة الاستسقاء تماشيا مع التقاليد الإسلامية لطلب هطول الأمطار.

يذكر أن موجة الحر في بنجلاديش قد بدأت الأسبوع الماضي، حيث بلغت درجة الحرارة القصوى اليومية حوالي 40 درجة مئوية طوال هذه الفترة.