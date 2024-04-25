أمريكا تضغط على إسرائيل على خلفية مزاعم بشأن قبور جماعية في مستشفيين بقطاع غزة

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تمارس الولايات المتحدة ضغطا على إسرائيل لتقديم معلومات على خلفية تقارير أفادت بالكشف عن مقابر جماعية في مستشفيين بقطاع غزة بعدما هاجمت القوات الإسرائيلية المنشأتين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال فيدانت باتل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "المزاعم تثير القلق، ونحن نشعر بالانزعاج. نواصل الضغط على حكومة إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات."

وتزايدت الدعوات من أجل إجراء تحقيق مستقل وسط مزاعم باكتشاف نحو 300 جثة في المقابر قرب مستشفيي الشفاء والنصر اللذين دمرتهما غارات إسرائيلية.

ونفت إسرائيل مسؤولية قواتها عن المقابر الجماعية.