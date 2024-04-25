الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد برنامجي الحقوق بالإنجليزية والفرنسية جامعة عين شمس

أعلن الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس صدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أمس، باعتماد البرنامجين الإنجليزي والفنرسي بالكلية.

وكان وفد الهيئة القومية قد زار الكلية خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من ديسمبر لعام ٢٠٢٣ لفحص وثائق البرنامجين وتقييم نظم التدريس والامتحانات والامكانيات المادية والبشرية.

وأوضح الدكتور محمد صافي، خلال تصريحات لـ"الشروق" أن القرار يعكس وبقوة متانة التعليم القانوني الرصين الذي تقدمه الكلية بوصفها إحدى أهم قلاع التعليم القانوني المتميز محليا وإقليميا وعالميا وذلك بفضل عراقة أعضاء كارها التدريسي والإداري وتميز طلابها وخريجيها وشراكتها القوية مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وجامعات ومؤسسات عالمية مرموقة.



