العفو الدولية: الحق في الاحتجاج هام للتحدث بحرية عما يحدث بغزة

أدانت منظمة العفو الدولية، الخميس، قمع الجامعات الأمريكية للاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدة أن الحق في الاحتجاج "هام جدا للتحدث بحرية" عما يحدث في القطاع.

ومنذ أيام، يواصل مئات الطلاب احتجاجاتهم في عدة جامعات بالولايات المتحدة للمطالبة بـ"وقف دائم لإطلاق النار في غزة ووقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل وسحب استثمارات الجامعات من الشركات التي تربح من الاجتياح الإسرائيلي"، مع اعتقال العشرات منهم.

وقالت المنظمة الدولية على منصة "إكس" إن "إدارات الجامعات الأمريكية واجهت الاحتجاجات الداعمة لحقوق الفلسطينيين بعرقلتها وقمعها، بدلا من السماح لطلابها بممارسة حقهم بالاحتجاج وحمايته".

وأوضحت أن الجامعات "بذلت جهدها لقمع هذا الحق، حتى أنها أشركت السلطات المحلية وطالبت باعتقال المحتجين وأوقفت الطلاب المشاركين في المظاهرات السلمية عن الدراسة".

وأكدت العفو الدولية أن "الحق في الاحتجاج هام جدا للتحدث بحرية عما يحدث الآن في غزة، خاصة مع استمرار الإدارة الأمريكية بإمداد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية "متواطئة بشكل متزايد في الفظائع التي تُرتكب ضد الفلسطينيين كل يوم"