مسؤول روسي: زيارة بلينكن للصين تهدف لتمزيق العلاقات بين موسكو وبكين

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحالية إلى الصين تهدف إلى "تمزيق العلاقات الروسية الصينية".

وأضاف: "تبحث واشنطن عن طرق لتمزيق العلاقات الروسية الصينية قدر الإمكان. لقد قمنا بتوسيع التعاون بشكل جدي في العديد من المجالات مع بكين في الفترة الأخيرة. وهذا يثير غضب السياسيين الأمريكيين وكبار مسؤولي إدارة بايدن، إن لم يكن يجعلهم يتصرفون بأسلوب فظ"، وفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضاف: "أعتقد أن بكين تفهم ذلك جيدا ولن تتظاهر حتى بأنها مستعدة للتوصل إلى أي اتفاقات مع الأمريكيين على حساب مصالح روسيا".

ووفقا للدبلوماسي الروسي الكبير، فإن الولايات المتحدة لا تتردد في "استخدام أساليب غير عادلة، تصل إلى الابتزاز والترهيب المفتوحين، حتى ضد قوة مثل الصين".

وتابع: "لن نستسلم لهذا الضغط وسنواصل التحرك لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. وأداء الاقتصاد في بلادنا يتحدث عن نفسه"، وأضاف: "هذا يثبت أن نظام العقوبات الأمريكي هو بلا جدوى".