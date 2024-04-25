بدء تشغيل محطة مياه رافع الغزلان في بئر العبد بشمال سيناء

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أعلنت الشركة القابضة للمياه بشمال سيناء، بدء تشغيل محطة رافع الغزلان (الشهيد عبد العزيز محارب) مع احتفالات تحرير سيناء ليكون حدثًا بارزًا في تطوير البنية التحتية بالمنطقة وتعزيز جودة الحياة للسكان.

وذكرت الشركة، أن المحطة تعمل بطاقة تبلغ 200 م³/ساعة، وتخدم حوالي 20,000 نسمة في حي الغزلان بمدينة بئر العبد.

تتألف المحطة من مساحة إجمالية تصل إلى 1,800 م²، بتكلفة تزيد على 10 ملايين جنيه. وتشمل المحطة خزانًا أرضيًا بسعة 2,000 م³، وعنبر طلمبات مكونًا من دورين، بالإضافة إلى غرفتي معيشة.

كما تحتوي على خزان علوي بسعة 50 م³، وخزان أرضي بسعة 100 م³، وغرفة محول كهرباء بقوة 300 كيلوفولت أمبير وموزع حلقي، و3 وحدات رفع بقوة 25 حصان.

ويمثل تشغيل المحطة تعزيزًا مهمًا لقدرة المنطقة على توفير المياه النقية للسكان وتحسين الخدمات العامة.

ويعكس هذا المشروع التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة حياة المواطنين، وتقوية البنية التحتية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنطقة.