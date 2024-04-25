فر أكثر من 100 نزيل من سجن في نيجيريا قرب العاصمة أبوجا، بعد أن دمرت الأمطار الغزيرة أجزاء منه خلال الليل، حسبما ذكر مسئول بمصلحة السجون، الخميس، بينما تبحث الأجهزة الأمنية عن السجناء الهاربين.

ودمرت الأمطار الغزيرة، التي استمرت عدة ساعات خلال ليل الأربعاء، السياج المحيط بالسجن متوسط الحراسة في بلدة سوليجا المجاورة للعاصمة بولاية النيجر، مما أفسح المجال أمام هروب 118 نزيلا من المنشأة، وفقا للمتحدث باسم مصلحة السجون أدامو دوزا.

وقال دوزا، إن مصلحة السجون والأجهزة الأخرى تمكنت من القبض مجددا على 10 من السجناء الهاربين، بينما ما تزال عملية البحث جارية للعثور على الباقين.

وهناك مخاوف من أن يجد الهاربون طريقهم إلى الغابات الشاسعة التي تربط بلدة سوليجا والولايات المجاورة، التي يعرف عن بعضها أنه مخبأ للعصابات الإجرامية.

وبالإضافة إلى اكتظاظها حيث ما يزال 70 بالمائة من النزلاء ينتظرون المحاكمة، فإن معظم السجون في نيجيريا قديمة، إذ بنيت خلال الحقبة الاستعمارية قبل استقلال الدولة الواقعة في غرب إفريقيا عن بريطانيا عام 1960.

ونادرا ما يتم تجديد المباني، مما سهل على النزلاء الهرب أثناء عمليات الهروب السابقة من السجون.

وفر آلاف النزلاء خلال عمليات هروب مماثلة من السجون، بما في ذلك أبوجا حيث هرب نحو 900 سجين عام 2022.

وقال دوزا إن السلطات تبذل جهودا لإعادة البناء وتحديث المرافق القديمة في السجون.