محافظ شمال سيناء: التنمية السبيل الوحيد لمنع عودة الإرهاب

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أنه عاش تطورات سيناء على مدار أكثر من 4 عقود، منذ دخوله المحافظة عام 1983 وحتى توليه منصبه الحالي، مشيرًا إلى أنه شاهد على حجم التغير الكبير الذي شهدته المحافظة، خاصة في السنوات الأخيرة.

وأوضح مجاور، خلال لقاء خاص عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التحول الحقيقي في مسار التنمية جاء بعد عام 2022، في أعقاب القضاء على الإرهاب، حيث بدأت الدولة في تنفيذ رؤية شاملة لإعادة بناء سيناء من الداخل، لافتًا إلى أن الأهمية الاستراتيجية لشمال سيناء كانت دائمًا سببًا في تأخر التنمية بالشكل الكافي، نظرًا لكونها البوابة الشرقية لمصر ومسرحًا للحروب.

وأشار إلى تبني الدولة نهجًا علميًا وجادًا في تنمية سيناء، باعتبار أن التنمية هي السبيل الوحيد لمنع عودة الإرهاب، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه حاليًا يمثل «طفرة حقيقية» في مختلف القطاعات، بعد الاطلاع على حجم المشروعات على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين.

وأضاف محافظ شمال سيناء أن التحديات المستقبلية لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت اقتصادية في المقام الأول، موضحًا أن الصراع العالمي الحالي هو صراع اقتصادي، ما يجعل التنمية الشاملة أداة أساسية لحماية الأمن القومي المصري وتعزيز الاستقرار.