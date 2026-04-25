قسم اللغة الصينية بألسن عين شمس ينظم مؤتمره العلمي ضمن فعاليات خريجون متميزون

نظم قسم اللغة الصينية بكلية الألسن في جامعة عين شمس مؤتمره العلمي، وذلك ضمن فعاليات "خريجون متميزون"؛ في إطار حرص الكلية على ربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتور رامي ماهر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة يمنى صفوت، القائم بتسيير أعمال عميد الكلية، والدكتور حسانين فهمي حسين، رئيس قسم اللغة الصينية.

جاء المؤتمر بمشاركة فان يويه لين، مديرة الموارد البشرية بشركة أوبو مصر، وسعيد مدحت، مدير المبيعات بشركة فيفو مصر، وذلك بحضور الدكتور حسانين فهمي حسين، رئيس مجلس القسم، والدكتور جان إبراهيم بدوي، أستاذ ورئيس القسم الأسبق، والدكتورة عنايات عبد الحميد، أستاذة القسم، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وسط حضور كبير من طلاب برنامج اللغة الصينية وآدابها وبرنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية.

وأعربت فان يويه لين عن سعادتها بزيارتها الأولى لكلية الألسن جامعة عين شمس، مشيدة بالمستوى المتميز لخريجي قسم اللغة الصينية، ومؤكدة أن شركة أوبو مصر تضم حاليا أكثر من 30 خريجا من القسم يشغلون وظائف قيادية، إلى جانب اهتمام الشركة بتوظيف المزيد من خريجي القسم في ضوء خططها للتوسع في السوق المصرية، وحرصها على المشاركة في ملتقيات التوظيف التي تنظمها الجامعة.

كما أجابت على استفسارات الطلاب بشأن فرص العمل والتدريب داخل الشركة، والمعايير المطلوبة للتوظيف، مؤكدة أهمية تنمية المهارات العملية إلى جانب التأهيل الأكاديمي.