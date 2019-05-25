إصابة شخصين جراء انفجار لغم أرضي في إقليم كردستان العراق

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي في محافظة دهوك الواقعة في إقليم كردستان العراق.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) عن المصدر العراقي قوله :"إن لغما أرضيا انفجر أثناء مرور شخصين في قرية برجي التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك، مما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة"، مشيرا إلى نقل المصابين لمستشفى قريب من مكان الحادث من أجل تلقى العلاج اللازم لهما.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الدائرة الأممية الخاصة للأعمال المتعلقة بالالغام في العراق أن عمليات إزالة الألغام والمتفجرات في المناطق التي احتلها تنظيم "داعش" الإرهابي تستغرق ثماني سنوات بتكاليف تبلغ 265 مليون دولار.