ترامب يأمل في تحقيق تقدم بشأن اتفاق التجارة الثنائي بين واشنطن وطوكيو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -اليوم السبت- عن أمله في تحقيق تقدم بشأن اتفاق تجارة ثنائي بين واشنطن وطوكيو يحقق العدالة والتبادلية بين البلدين.

وقال ترامب - في كلمة خلال اجتماع مع رجال أعمال يابانيين وأمريكيين في العاصمة طوكيو - إن المفاوضين من الولايات المتحدة واليابان يناقشون بجد اتفاقا ثنائيا بشأن التجارة من المقرر أن يفيد البلدين، مضيفا أن الاتفاق يهدف إلى معالجة عدم التوازن في التجارة وإزالة العوائق أمام الصادرات الأمريكية وضمان تحقيق العدالة والتبادلية في العلاقة بين البلدين.

ولفت ترامب إلى أن واشنطن وطوكيو يعملان معا من أجل تعزيز الاستثمارات المتبادلة التي تجلب المنفعة للدولتين، مشيرا إلى أن الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة تدعم نحو مليون فرصة عمل.

وأثنى الرئيس الأمريكي على حجم الاستثمارات المقدرة بعشرات المليارات من الدولارات التي ضختها اليابان في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار العامين الماضيين.

ووجه ترامب الشكر إلى رئيس شركة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات لنشاطها الاستثماري المميز في بلاده، حيث أعلنت الشركة في مارس الماضي عن استثمارات جديدة قدرها 750 مليون دولار، فضلا عن زيادة رأس مال خطة استثماراتها لمدة خمس سنوات إلى 13 مليار دولار، مما يتيح الفرصة لإيجاد المزيد من فرص العمل في أمريكا.

وأشار إلى أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق من خلال الكثير من الصناعات بينها الدفاع والتكنولوجيا وفي المجال الرقمي والطاقة والبنية التحتية والعلوم وغيرها.

كما أكد أن البلدين تجمعهما علاقات رائعة في المجال العسكري، منوها بشراء اليابان الكثير من المعدات والأسلحة العسكرية الأمريكية، ومؤكدا على العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تجمع البلدين.