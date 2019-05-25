الخارجية الروسية: لا نرى أي عقبات أمام تطوير باكستان برنامجها الصاروخي

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم السبت إن روسيا لا ترى أي عقبات أمام تطوير باكستان برنامجها الصاروخي ولكن وفقا للامتثال بالالتزامات الدولية ذات الصلة.

وأضف ريابكوف - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "الدول التي تطور برامجها الصاروخية يجب أن تتصرف وفقا للالتزامات الدولية ذات الصلة، لا نرى أي عقبات أمام تطوير باكستان لبرامجها الصاروخية".

وأضاف أن هناك بعض أنظمة التصدير والرقابة التي تتبعها الدول وهناك التزامات في إطار الوثائق الموقعة: "نحن ضد الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصعيد الموقف، بما في ذلك في منطقة حساسة مثل جنوب آسيا، لكن في هذه الحالة نعتقد أن لكل دولة الحق السيادي في رعاية ضمان أمنها".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المكتب الصحفي التابع لوزارة الدفاع الباكستانية اللواء عاصف غافور أن باكستان أطلقت يوم الخميس الماضي بنجاح صاروخا باليستيا أرض-أرض من طراز شاهين -2، قادرا على حمل رؤوس نووية.

ووفقا للواء غافور، فإن هذه التجربة الناجحة تستجيب لمساعي باكستان الهادفة إلى دعم الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة.

يذكر أن باكستان أجرت تجربة لإطلاق هذا الصاروخ، للمرة الأولى قبل 15 عاما في مارس عام 2004، وبدأ تزويد القوات المسلحة الباكستانية بصواريخ "شاهين – 2" في عام 2014.