عاش سكان مدينة ليون، شرق فرنسا، اليوم، لحظات من الرعب، بعد انفجار طرد وضعه مجهول عند مفترق شارعين في قلب المدينة التي تعد أكبر المدن الفرنسية، وبالرغم من أن النيابة مازالت تحقق في الواقعة، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف ما حدث بـ"الهجوم".

وفقًا لـ"فرانس برس"، فأن 8 جرحى فقط أصيبوا خلال الانفجار الذي كان يحتوي على مسامير وبراغ، وهذا ما كشفت عنه السلطات المحلية الفرنسية.

ما شهدته فرنسا خلال الساعات الماضية، لم تكن حادثة عابرة، فالأمر تكرر عدة مرات على مدار سنوات مضت، أبرزها الحادثة التي شهدتها عام 2015، أثناء مباراة كرة قدم جمعت فريق البلد مع ألمانيا، وهذا ما نسلط عليه الضوء في السطور التالية.

- مباراة فرنسا وألمانيا

في نوفمبر من عام 2015، شهدت فرنسا عملية إرهابية عنيفة مكونة من جزئين، أودت بحياة الكثير من مواطنيها، حيث قام شخص بتفجير نفسه في مدخل المعلب الذي استضاف مباراة فرنسا وألمانيا.

حينما منع الحراس الرجل من الدخول، قام بتفجير السترة، في النصف الأول من وقت المباراة، التي أقيمت في ملعب يتسع لـ80 ألف شخص بحسب ما ذكره أحد الحراس لوول ستريت جورنال.

ومع الهتاف الكثير، لم يلاحظ الكثير الانفجار، معتقدين أنه مجرد ألعاب نارية استخدمها المشجعين، إلى أن انكشفت الحقيقة، لكن لحظات وفجر آخر نفسه خارج الملعب، بالقرب من شرطة مطعم ماكدونالدز، ليصل عدد ضحايا الحادث 120 شخص.

- كنيسة نورماندي

لم يمر إلا عام واحد، وعاشت فرنسا ألم حادثة أخرى، لكن هذه المرة كان في كنسية نورماندي، نفذه مسلحان يبلغ أحدهم 19 عامًا فقط.

بدأت الواقعة حينها، عندما احتجز عادل كرميش وعبد الملك بيتيتجان، عددا من المتواجدين داخل الكنسية كرهائن، إضافة إلى قس يدعى جاك هامل، يبلغ من العمر 85 عامًا، واقنعوا الرهائن أنهم يرتدون أحزمة ناسفة.

على الرغم من أن قوات الشرطة الفرنسية أطلقت النار على المسلحين لحظة هروبهم من الكنسية، إلا أنهم كانوا بالفعل قتلوا القس ذبحًا، وأصيب 3 من الرهائن، ليخرج بعد ذلك "داعش" ويتبنى الهجوم، حسبما ذكرت "رويترز".

- احتفال العيد الوطني

بعد 12 يومًا من حادث الكنيسة وقع حادث دموي آخر، لكنه كان عشوائيًا هذه المرة، حيث دهست شاحنة عدد كبير من المواطنين أثناء احتفالهم بالعيد الوطني، لكن الأجهزة الأمنية استطاعت قتل سائق الشاحنة وعثرت معه على أسلحة وذخائر.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فأن عدد القتلى في أحداث "نيس"، بلغ 84 شخصاً وأصيب أكثر من 100، منهم 18 جريحاً حالتهم "حرجة للغاية".

وقال حينها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند إن فرنسا مستهدفة من الإرهاب، مؤكداً أنه تم تعبئة 10 آلاف جندي واستدعاء الاحتياط لنشرهم في عدة أماكن.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه سيتم تمديد حالة الطوارئ لـ 3 أشهر، وسيعرض المقترح على البرلمان.

- بداية رئاسة ماكرون

وفي بداية رئاسة إيمانويل ماكرون رئاسة البلاد، استيقظ الشعب الفرنسي على حادث استهدف أفراد أمن.

وتعرض حينها 6 أفراد أمن فرنسيين لحادث دهس، أثناء تواجدهم أمام أحد معسكرات العاصمة الفرنسية باريس، فى هجوم صنفته الشرطة بـ"المتعمد".

ووفقًا لـ"رويترز"، أكدت السلطات الفرنسية فشلها في ضبط مرتكب الجريمة، لكن بعد 48 ساعة، قبضت الشرطة على شاب ثلاثيني بعد مطاردة طويلة لسيارته عى الطريق السريع في شمال البلاد.