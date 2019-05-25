رئيس العربي للمياه: المجلس تم إنشاؤه تعبيرا عن ضرورة التعاون في مواجهة التحديات المائية

أكد الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه، أنه تم إنشاء المجلس العربي للمياه عام 2004 تعبيرا عن رغبة وإجماع كل الأطراف المهتمة بالمياه، حكومية وغير حكومية، في ضرورة التلاحم والتعاون في مواجهة التحديات المائية.

وقال أبوزيد - في تصريحات على هامش الندوة الخاصة بإطلاق التقرير الثالث للوضع المائي في المنطقة العربية اليوم - إن المجلس العربي للمياه سعى منذ إنشائه ليكون المنبر لكل الأصوات الخيرة والجادة وساحة لكل جهد طيب ومحمود لبلوغ أهداف الحكم الرشيد في إدارة واستخدام الموارد المائية والعربية وبناء القدرات القيادية المطلوبة لرسم السياسات وإدارة الموارد والتفاوض مع دول الجوار والاستعانة بأحدث الأساليب التكنولوجية وتبادل الخبرات والمعرفة، دعما للجهود التي تبذلها الحكومات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في المنطقة.

وأضاف أنه يتم التعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية في تبني رؤية عربية لقضايا المياه في المحافل الدولية والإقليمية، وذلك من أجل تحقيق فهم أعمق وإدارة أفضل وإيجاد حلول فعالة لقضايا المياه ونشر المعرفة وصولا للإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وأوضح أبوزيد أنه للوصول إلى هذه الأهداف، يسعى المجلس العربي للمياه إلى تحقيق التواصل والترابط مع البرامج والمبادرات العالمية والإقليمية من خلال إبرام اتفاقيات التعاون الثنائية لتبادل المعارف والخبرات والمهارات في شتى المجالات المتعلقة بمنظومة المياه والغذاء والطاقة وترابطها مع التغيرات المناخية وأثرها على الحالة الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن أحدث هذه الاتفاقيات هي التي تم توقيعها في نوفمبر 2015 من خلال مبادرة جامعة الدول العربية المتعلقة بمخاطر المناخ وترابطها مع قضايا الأمن الغذائي وندرة المياه والهشاشة الاجتماعية لبناء القدرات فى المنطقة العربية ومع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية، منها على سبيل المثال لا الحصر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الغذاء العالمى (WFP)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر (UNISDR) وغيرها.

وأكد رئيس المجلس العربي للمياه أن المجلس قام بالتعاون مع منظمة اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) مكتب القاهرة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية، بإطلاق برنامج استراتيجي للمياه العربية غير التقليدية، يهدف إلى وضع آلية إقليمية تساعد الدول العربية فى تطوير خططها من أجل استخدام الموارد المائية غير التقليدية والتى تشمل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالجة والمياه شبه المالحة ومياه البحر المحلاه وحصاد الأمطار وغيرها.

ولفت أبوزيد إلى أن المجلس العربي للمياه قام بإعداد ستة ملخصات سياسات من شأنها أن تعكس الأبعاد المختلفة لاستخدام المياه غير التقليدية كي توضع تحت تصرف متخذي القرار ومجلس وزراء المياه العرب.