العربي الكويتي يفوز بجائزة عالمية عن تصميم مشروع تطوير ستاد صباح السالم

فاز النادي العربي الكويتي بجائزة المجلس العالمي للملاعب لعام 2019، عن التصميم المعماري لمشروع تطوير ستاد صباح السالم.

وقال نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة الكويتية لقطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق الشيخ المهندس حمود مبارك الصباح - في بيان اليوم السبت - إن الفوز بتلك الجائزة، يضع الكويت على خارطة تطوير الملاعب العالمية، والذي ينسجم مع توجه الهيئة لترجمة الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة لـ (رؤية كويت 2035).

وأشار إلى أن هذا المشروع الواعد يمثل إضافة لمنظومة المنشآت الرياضية الحديثة التي تطابق أرقى المعايير الدولية، وتسهم في إبراز الوجه الحضاري للكويت، لاسيما أن المشروع يعد تحفة معمارية في الشكل والمضمون.

ويحتوي الاستاد الجديد على 30 ألف مقعد مظلل للجمهور، منها 333 مقعدا لكبار الزوار، و76 مقعدا مخصصا للإعلام، و390 مقعدا مخصصا لذوي الاحتياجات الخاصة، و654 مقعدا للكبائن، و1502 مقاعد مميزة، و960 مقعدا للدرجة الأولى، و18350 مقعدا للدرجة الثانية، و7488 مقعدا للدرجة الثالثة، و270 مقعدا احتياطيا.