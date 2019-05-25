تونس تؤكد مواصلة جهودها لتحقيق التكامل الإفريقي المنشود احتفالا بيوم إفريقيا

أكدت تونس عزمها على مواصلة الإسهام الفاعل في تقوية روابط التضامن والتعاون المشترك بهدف تحقيق التكامل الإفريقي المنشود وتوطيد مقومات السلم والأمن والاستقرار في كافة أرجاء القارة وتجسيد طموحات الشعوب الإفريقية في الرقيّ والازدهار والتنمية الشاملة وفقا للأهداف الطموحة لأجندة 2063، إذ تحتفل تونس اليوم مع بقية الشعوب والدول بيوم إفريقيا.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية، فى بيان لها اليوم، أن تونس باعتبارها إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية ومن بعدها الإتحاد الإفريقي، تجدد من خلال هذه المناسبة فخرها واعتزازها لانتمائها لهذه القارة الواعدة وللتأكيد على المكانة المتميزة التي تحظى بها القارة الإفريقية ضمن أولويات سياستها الخارجية، وسيتم المشاركة بجانب سفارات الدول الإفريقية المعتمدة بتونس والجالية الإفريقية المقيمة بتونس في الحفل الذي سيقام بهذه المناسبة.