ترامب يعرض مساعدة «الوطنيين العظماء» المشاركين في التجمع السنوي لراكبي الدراجات النارية

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت مساعدة منظمي فعالية "رولينج ثاندر"، وهو تجمع سنوي لراكبي الدراجات النارية في واشنطن من المقرر عقده للمرة الأخيرة في الولاية العام الجاري بعد 31 عامًا.

وأعلن المنظمون أن هذا العام سيشهد آخر فعالية لمجموعة "رولينج ثاندر"، التي بدأت عام 1988 لجذب الانتباه إلى الجنود والبحارة الأمريكيين الذين ما زالوا مفقودين بعد حرب فيتنام. وأشار المنظمون إلى صعوبة الحصول على التصاريح والتمويل كسببين في جعل فعاليتهم الحالية آخر الفعاليات في واشنطن.

وكتب ترامب عبر تويتر: "لا أصدق أن (رولينج ثاندر) تجد صعوبة في الحصول على تصاريح في واشنطن العاصمة. إنهم وطنيون عظام تعرفت عليهم وشاهدتهم خلال عملهم. إنهم يحبون بلادنا ويحبون علمنا. إذا كان بإمكاني المساعدة سأقدمها!".

وشكا مديرو (رولينج ثاندر) من صعوبة الحصول على تصاريح لاستخدام مواقف السيارات العملاقة خارج وزارة الدفاع (بنتاجون) وحظر بيع البضائع هناك.

وقال منظمو الفعالية عبر موقعهم على الإنترنت: "ستكون هذه آخر فعالية لـ (رولينج ثاندر) في العاصمة، فإذا كنت ترغب في الحضور، فهذه هي فرصتك الأخيرة".