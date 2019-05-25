هجومان على كشك استعلامات تابع لحزب اليسار الألماني

عرض كشك استعلامات تابع لحزب اليسار الألماني في مدينة هاله شرقي ألمانيا، لهجوم من قبل مجهولين مرتين ليلة الجمعة/السبت الماضية.

وكان الحزب أقام الكشك لتقديم معلومات عن انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات البلدية.

وأعلنت إدارة تفتيش الشرطة في مدينة هاله أن عدة أشخاص مجهولين حاولوا بعد وقت قصير من منتصف ليلة أمس نزع راية الحزب لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وأضافت الإدارة أن نفس المجموعة عادت في وقت لاحق لنزع الراية رغم المقاومة التي تعرضت لها ، وقد أسفرت المحاولة عن وقوع إصابات طفيفة لخمسة أشخاص من العاملين في الحملة الانتخابية، وقد احتاج أحدهم إلى علاج سريع في المستشفى.

وذكرت إدارة التفتيش أن جهود البحث عن الجناة لم تنجح بعد، وقال إن الشرطة تحقق في القضية بوصفها واقعة سطو لكنها لا تستبعد وجود دافع سياسي وراء الجريمة.