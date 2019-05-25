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الشرطة الألمانية تبحث عن لصوص سرقوا اللبان من جهاز البيع الآلي

(د ب أ)
نشر فى : السبت 25 مايو 2019 - 10:57 م | آخر تحديث : السبت 25 مايو 2019 - 10:57 م

دفعت رغبة الأطفال الجامحة في مضغ العلك (اللبان) في منطقة فرانكن العليا جنوبي ألمانيا بالشرطة اثنين من الأطفال إلى مشاركة اثنين من الشباب اليافع فى نهب ما بداخل جهازي بيع آلي للعلك.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت إن طفلين صغيرين قالا إنهما رأيا شابين كسرا زجاج اثنين من أجهزة البيع الآلي في هايشايد قرب بامبيرج بولاية بافاريا ليحصلا على اللبان.

وأضاف المتحدث أن الشابين دعيا الطفلين للحصول على كميات من العلك أيضا من الجهازين اللذين تم كسرهما ، ما دفعهما لجمع كمية من العلك والذهاب بها إلى المنزل، حيث حكيا للأهل من أين جاءا بكل هذه الكمية من اللبان.

توجهت إحدى الأمهات إلى الشرطة وأبلغت عن الواقعة.

وقال المتحدث إن الشابين الجانيين هربا ولم يتم التعرف على هويتهما حتى الآن.

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